"ألعاب الماسترز " تحتفي بالهوية والتراث في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

أبوظبي في 3 سبتمبر/ وام/ تشارك ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 في الدورة الثانية والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، بمجلس خاص في جناحها، بالتعاون مع مجالس أبوظبي.

وتأتي المشاركة انعكاساً لالتزام ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 بدعم الرياضات التقليدية التي شكلت جزءاً أصيلاً من هوية المجتمع الإماراتي عبر العصور، مثل الصيد بالصقور، وسباقات التحمل للخيول، وسباقات الهجن، بوصفها رموزاً راسخة في الذاكرة الوطنية، ومجالات رياضية تحمل في جوهرها تاريخاً ومجداً متجدداً.

كما تم ضم "لعبة التبة" إلى قائمة الألعاب التقليدية في ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، وتعد إحدى أشهر الألعاب الشعبية التي تمارس في الإمارات.

وقال الشيخ حمدان بن سلطان آل نهيان، مدير مشاريع رئيسي في مجلس أبوظبي الرياضي، إن المشاركة في المعرض، تتيح لهم فرصة تسليط الضوء على الرياضات التراثية الإماراتية أمام جمهور محلي وعالمي، وتعريف العالم بقيم الأصالة التي شكلت هوية مجتمعنا عبر العصور.

وأضاف،" من خلال جناحنا في المعرض، نوضح كيف نسعى لدمج هذه الرياضات في حدث رياضي دولي يشارك فيه أكثر من 25 ألف رياضي من مختلف أنحاء العالم، وهذه المشاركة تعد جسراً نحو المستقبل لتبقى الرياضة التراثية جزءاً حياً من الحراك الرياضي العالمي، كما تجسد هذه الخطوة رؤية أشمل تتبناها ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، للجمع بين الرياضات العصرية، والجذور التراثية، حتى تكون الرياضة مساحة جامعة للهوية الوطنية، وساحة يترسخ فيها الولاء والانتماء".