1800مصمم عالمي يشاركون في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات بالشارقة

الشارقة في 3 سبتمبر/ وام/ يستضيف مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر الجاري فعاليات الدورة الـ56 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الحدث الأكبر من نوعه في دولة الإمارات والمنطقة، والذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

ويشهد المعرض هذا العام مشاركة أكثر من 500 عارض من 21 دولة، إلى جانب 1800 من كبار المصممين والخبراء العالميين في صناعة الذهب والمجوهرات.

ويمتد المعرض على مساحة 30 ألف متر مربع، مقدماً تجربة استثنائية تستعرض أحدث التصاميم الفاخرة في الذهب، والألماس، والساعات، والأحجار الكريمة، والموضة العصرية.

وكشفت أرقام النسخة السابقة عن مبيعات بلغت 105 ملايين درهم، مع استقطاب 87 ألف زائر من 106 دول، و1400 متخصص تجاري من 63 دولة، مما يعكس المكانة الإستراتيجية للمعرض على خارطة صناعة الذهب والمجوهرات عالمياً.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن المعرض يواصل ترسيخ مكانته منصة عالمية لصناعة الساعات والمجوهرات، مشيرا إلى انضمام دول جديدة للمشاركة هذا العام، منها أستراليا وميانمار وباكستان، مما يعزز من زخم الحدث وفرصه التجارية.

وتتميز الدورة الحالية بحضور أجنحة وطنية لدول رائدة في هذا القطاع مثل الهند، وسنغافورة، وتايلاند، بالإضافة إلى الجناح الإيطالي المميز بمشاركة أكثر من 50 عارضا.

كما يقدم المعرض ورش عمل وبرامج متخصصة لتبادل الخبرات واستكشاف أبرز الاتجاهات والابتكارات في هذا المجال.