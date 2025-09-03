سالم بن عبدالرحمن القاسمي يفتتح معرض "تواصل الأجيال" في متحف الشارقة للخط

الشارقة في 3 سبتمبر/ وام/ افتتح الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، اليوم، معرض "تواصل الأجيال" الذي تنظمه هيئة الشارقة للمتاحف ويستمر حتى 22 أكتوبر المقبل، في متحف الشارقة للخط بمنطقة قلب الشارقة.

وتجول الشيخ الدكتور سالم بن عبد الرحمن القاسمي في المعرض الذي يجمع بين عبق التاريخ وإبداع الحاضر، ويمثل منصة فريدة تسلط الضوء على فن الخط العربي، ويتناول مسيرة نخبة من الخطاطين الإماراتيين الذين أبدعوا في التعبير عن روح الخط العربي، وأعادوا تشكيله بأساليب فنية تعكس التفاعل الخلّاق بين التراث والحداثة.

وتعرف رئيس مكتب سمو الحاكم على أبرز المشاركات في المعرض وما يتضمنه من أعمال فنية وإبداعية تهدف إلى نشر فن الخط العربي وإبراز جهود نخبة من الخطاطين الذين أسهموا في تطوير هذا الفن عبر دمجهم للأساليب التقليدية بلمساتهم الفنية الخاصة ما يعكس شغف الأجيال المتعاقبة بالحفاظ على الفن، وإشراك المجتمع في إثراء وعيه بالجماليات العربية والإسلامية.

واستمع الشيخ الدكتور سالم بن عبد الرحمن القاسمي لشرح من المشاركين حول تجاربهم الفنية وأساليبهم الخطية، التي تنوعت بين استخدام الخط العربي والخط الكوفي وخط النسخ بالأسلوب الكلاسيكي الدقيق وخط الثلث الجلي، إضافة إلى الأعمال التي جمعت بين الرسم والخط العربي والخط الديواني الجلي والعديد من الأعمال الفنية التي تحتفي بالثقافة الإماراتية وتتيح للفنان إيصال الرسائل والمشاعر من خلالها.

وتنظم هيئة الشارقة للمتاحف معرض "تواصل الأجيال" بالتعاون مع جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، وتهدف من خلاله إلى نشر فن الخط العربي وتأكيد دوره الريادي في الحضارة العربية والإسلامية، علاوة على تحقيق رؤيتها في أن تكون منبراً ثقافياً معززاً لهوية إمارة الشارقة محلياً وعالمياً، وحاضنة لمبادرات تعزز وعي المجتمع بأهمية المتاحف كوجهة ثقافية وتعليمية.

ويتيح المعرض لزواره فرصة التعرف على تنوع الأساليب الخطية والأدوات التي يستخدمها الفنانون المشاركون، إلى جانب سلسلة من الورش والبرامج والمحاضرات المصاحبة التي تهدف إلى إثراء معرفة الجمهور بفنون الخط العربي وأساليبه المتعددة، مع تعزيز مشاركة المجتمع وتشجيع أفراده على التفاعل المباشر مع هذا الفن بما يسهم في ترسيخ تذوقهم الفني وانخراطهم في التجربة الثقافية.