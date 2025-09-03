"الأسلحة والمواد الخطرة" يطلق منصة رقمية في " أبوظبي الدولي للصيد والفروسية"

أبوظبي في 3 سبتمبر/وام/ قال سعادة محمد النيادي، مدير عام المجلس الأعلى للأمن الوطني، إن مكتب الأسلحة والمواد الخطرة يشارك في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية لعام 2025 من خلال منصة إلكترونية للخدمات الرقمية، تضم مجموعة من الخدمات والمبادرات، منها الموسمية والدائمة، بما يعكس التزام المكتب بتسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية في قطاع الأسلحة.

وأضاف أن المعرض شهد إطلاق خدمة جديدة لبيع وشراء الأسلحة المرخّصة، تتيح عرض الأسلحة، وتمكّن الراغبين في الشراء من الاطلاع على الخيارات المتاحة، واختيار ما يناسبهم، ثم إتمام عملية الشراء بسهولة عبر الشركات الوطنية المتعاونة مع المكتب.

وأشار إلى مبادرة "استبدل" التي أُطلقت بالتزامن مع المعرض، والتي تتيح للأفراد استبدال أسلحتهم الحالية مجاناً بأسلحة حديثة، بالتعاون مع شركات وطنية، مؤكداً حرص المكتب على تحديث أسلحة الصيادين والمواطنين بشكل آمن وميسر.

وشدد النيادي على أن هذه المنصة والخدمات المبتكرة تهدف إلى تعزيز الرقمنة وتسهيل تجربة الجمهور، بما يواكب أحدث الممارسات العالمية في إدارة الأسلحة والمواد الخطرة، ويعكس التزام الدولة بالابتكار وتقديم حلول ذكية للمواطنين والمقيمين.