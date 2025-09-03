"بينونة وشيڤي" تستعرضان تاريخهما في صناعة البنادق

أبوظبي في 3 سبتمبر/وام/ شاركت جهتان وطنيتان رائدتان في مجال تصنيع الأسلحة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، مستعرضتين أحدث منتجاتهما وابتكاراتهما التقنية، ومؤكدتين دورهما في دعم الصناعة الوطنية وتقديم معدات عالية الجودة تلبي احتياجات الصيادين والهواة في الدولة والمنطقة.

وقال سعيد الغفلي، المدير العام والمؤسس لشركة بينونة، أن الشركة الإماراتية المتخصصة في تصنيع الأسلحة بأنواعها، بما في ذلك أسلحة الرماية والمسابقات والبطولات، عرضت في المعرض أكثر من ثلاثين إلى خمسٍ وثلاثين علامة تجارية، وما يزيد على 225 صنفاً متنوعاً من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الرياضية.

وأوضح أن الشركة استعرضت الجيل الثاني من بندقية بينونة الحائزة على البطولات، وهي من صناعتها الوطنية، وتعد من بين أفضل بنادق العالم لما حققته من نتائج مشجعة، ما جعل الطلب عليها كبيراً في الإمارات ودول الخليج.

وأضاف أن الشركة تمتلك أجيالاً أخرى من هذه البندقية، مثل بينونة للصيد وبينونة للمسافات البعيدة، وأشار إلى حرص بينونة على التركيز على السوق الرياضي بشكل عام، والسوق التخصصي من خلال المشاركة في المعرض، الذي يجمع سنوياً الرماة والصيادين ويشكل فعالية ثقافية لجميع أفراد المجتمع.

وأضاف أن الشركة تسعى كل عام إلى مزيد من التطوير وتحسين الجودة بما يواكب احتياجات السوق المحلي.

وقال جلال سليمان، ممثل شركة شيڤي لتصنيع بنادق الصيد، إن الشركة تأسست قبل مئة عام في ألمانيا، وتأثرت بتداعيات الحرب العالمية الثانية، قبل أن تعود إلى التصنيع في السبعينيات بسويسرا ثم تنتقل إلى جمهورية التشيك، حيث تُصنَّع اليوم جميع البنادق المعروضة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025.

وأوضح أن بنادق شيڤي تُصنع يدوياً وفق الطرق التقليدية، مع مراعاة اختلاف العيارات وأنظمة التلقيم لتناسب أنواع الصيد المختلفة، ما يجعلها مميزة في الأسواق الأوروبية والأمريكية.

وأضاف أن الشركة احتفلت بالذكرى المئوية لتأسيسها على أرض الإمارات، وجمعت معظم إنتاجها لهذا العام لعرضه في المعرض، مع إتاحة فرصة للشركاء الإماراتيين للمشاركة في التصنيع المحلي مستقبلاً.

وأشار إلى أن جناح الشركة يعرض تاريخها الإنتاجي، ويحتفي بالتراث من خلال إعادة تصنيع نماذج قديمة، كما كشف عن سيارة مرسيدس جي كلاس معدلة خصيصاً للصيد بمناسبة الذكرى المئوية، مؤكداً أنها ستبقى على أرض الإمارات ليقتنيها المهتمون.