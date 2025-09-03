تشكيل مجلس إدارة اتحاد الرياضات الجوية برئاسة نصر النيادي

دبي في 3 سبتمبر/وام/ أصدر معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، قراراً بتشكيل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الجوية للدورة الانتخابية 2024 – 2028، برئاسة سعادة نصر حموده سرحان النيادي.

ويضم المجلس في عضويته، يوسف حسن الحمادي، ومحمد يوسف عبد الرحمن، وعبدالله مراد عبدالله، وسعيد خليفه سالم صالح الغيثي، ويوسف نوح أحمد مال الله الشحي، وسالم عبيد سالمين، ودينا علي سيف خلفان بالجافله، وعبدالله عبدالرحمن يوسف عبدالله محمد.

وأعرب سعادة نصر النيادي، رئيس الاتحاد، عن شكره وتقديره لمعالي وزير الرياضة على تجديد الثقة، مؤكداً أن مجلس الإدارة سيواصل العمل بروح الفريق لتحقيق مزيد من الإنجازات، بما يعزز مكانة الرياضات الجوية على المستويين المحلي والدولي.