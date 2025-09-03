"الدولي للاتصال الحكومي 2025" يرسم ملامح التوازن بين القيم الإنسانية والتقنية

الشارقة في 3 سبتمبر/ وام/ يناقش المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ14، التي تُعقد يومي 10 و11 سبتمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة، الذكاء الاصطناعي كأحد المحاور الرئيسة، من خلال جلسات تبحث تأثيراته على الإعلام، والقانون، والتدريب، والأمن السيبراني، مع فتح المجال أمام الأجيال الجديدة لاستكشاف أدواته الإبداعية.

وتسبق فعاليات المنتدى الأنشطة الاستباقية، أبرزها برنامج "الاتصال للطلبة"، الذي يهدف إلى تزويد طلبة وخريجي كليات الإعلام والاتصال في دولة الإمارات بمهارات الاتصال الحكومي الحديثة، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وفعّال.

ويختتم البرنامج يوم غد 4 سبتمبر في مسرح المجاز بالشارقة، ويجمع بين التأطير الأكاديمي والتطبيق العملي.

وتنظم جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين جلسة بعنوان "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته القانونية" في قاعة "حديث الاتصال الحكومي"، برعاية مجموعة المروان، تركّز على تأثيرات الذكاء الاصطناعي في القضاء والتشريع، مثل العقود الذكية والتنبؤ القضائي، وأهمية الأطر الأخلاقية لحماية الحقوق، بمشاركة الدكتور عبدالله آل ناصر، محام ومستشار قانوني.

وفي جلسة أخرى بعنوان "الإعلام الرقمي لرفع المناعة السيبرانية"، يناقش المحاميان صبيحة الصريدي وزايد سعيد الشامسي سبل الوقاية من التهديدات الإلكترونية والتضليل الإعلامي، مع التركيز على دور الإعلام في التوعية المجتمعية، من خلال حملات مشتركة مع الجهات الحكومية.

كما تنظّم الجامعة القاسمية جلسة بعنوان "نافذة إلى مستقبل مهني يتولّد بالإنسانية والذكاء"، تسلط الضوء على أحدث أدوات التدريب المؤسسي، مثل أنظمة التعلّم التكيفية، والمدرّبين الافتراضيين، وتحليل بيانات التعلّم، بمشاركة الدكتور هشام عباس، عميد كلية الاتصال، والدكتور بسام مكاوي، رئيس قسم الاتصال، والدكتورة هالة حمدي غرابة، أستاذ الإعلام الرقمي في الجامعة القاسمية.

ويخصص المنتدى مساحة لليافعين من خلال "تحدي مهارات الذكاء الاصطناعي"، الذي تنظمه مؤسسة ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا ويستمر ثلاثة أيام، ضمن منهجية تفاعلية تدمج التعلم والتفكير والتنفيذ، من خلال برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي، البرمجة، الروبوتات، الطباعة ثلاثية الأبعاد، والمهارات التقنية الناعمة، مع توظيفها في رسائل اتصالية تتناول قضايا مثل الأمن الغذائي وجودة الحياة.

وفي إطار تمكين الطلبة من مهارات الذكاء الاصطناعي، تضمن برنامج "الاتصال للطلبة" عدة ورش عمل متخصصة منها:

“صناعة المحتوى الإعلامي الأكثر تخصصاً بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وصولاً للجمهور”، قدمها الدكتور محمد عبد الظاهر، عضو اللجنة الأكاديمية للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة والمدرب عبد الرحمن آل علي من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، و"أسس التغطية الإعلامية للفعاليات الحكومية"، قدمتها الدكتورة شيرين موسى عضو اللجنة الأكاديمية و"تحليل أداء وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي"، قدمها الدكتور السيد بخيت، مع تطبيقات عملية للمدرب إسماعيل البلوشي.

ويُختتم البرنامج غدًا بورشة "توظيف الذكاء الاصطناعي في حكاية القصة الحكومية"، يقدمها الدكتور محمد عايش، وتستعرض سبل تحويل البيانات الصحفية إلى مواد مرئية وسمعية، واستكشاف إمكانات "المتحدث الافتراضي".

وتختتم الدكتورة أمل عنبر بمحور إستراتيجي حول دمج الذكاء الاصطناعي في الاتصال الحكومي وإدارة الرسائل خلال الأزمات.

كما تنظم جامعة الشارقة حلقة نقاشية بعنوان "أخلاقيات توظيف الذكاء الاصطناعي في الاتصال الحكومي"، بمشاركة الدكتور خيرت عياد رئيس قسم الاعتماد الأكاديمي - مكتب نائب مدير الجامعة للاعتماد الأكاديمي والفاعلية المؤسسية بجامعة الشارقة، والدكتور محمد بن موسى - نائب عميد كلية الاتصال بجامعة الشارقة، وتتناول التحديات المهنية والأخلاقية في استخدام التقنية بصناعة المحتوى الإعلامي والاتصالي.