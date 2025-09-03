محمد بن سعود يستقبل وفد مجلس رأس الخيمة للشباب وفريق المرعي الفائز بسباق دلما التاريخي

رأس الخيمة في 3 سبتمبر / وام / استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة كلا على حدة، وفد مجلس رأس الخيمة للشباب بتشكيله الجديد برئاسة إبراهيم محمد الجيري وفريق المرعي الفائز بالمركز الأول في سباق دلما التاريخي الثامن لقوارب التجديف التراثية – فئة 40 قدماً، الذي أقيم في 23 مايو الماضي، وذلك بقيادة النوخذة نواف أحمد المرعي، إضافة إلى فوزه بالمركز الثالث في الشوط الختامي “النخبة” الذي أقيم في 24 مايو 2025.

وجاء لقاء وفد مجلس رأس الخيمة للشباب بتشكيله الجديد، في إطار حرص سموه على دعم مسيرة الشباب، وتعزيز دورهم الريادي في خدمة الوطن والمجتمع، إدراكًا من سموه بأنهم عماد الوطن وركيزة مستقبله المشرق.

واستعرض وفد المجلس خلال اللقاء خطط المجلس وإستراتيجياته التي تهدف إلى تمكين الشباب، وبناء قدراتهم، وصقل مهاراتهم القيادية، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية للشباب ورؤية إمارة رأس الخيمة في التنمية المستدامة.

وأكد أعضاء المجلس أن اللقاء مع سمو ولي عهد رأس الخيمة يمثل فرصة ملهمة لمواصلة العمل على ترسيخ مشاركة الشباب الفاعلة في مسيرة النهضة الوطنية.

ضم وفد المجلس، فاطمة محمد الشحي، نائب الرئيس، وفاطمة عدنان الشرهان، أمين السر، والأعضاء هزاع عبدالله الشحي، وخالد شاه مراد البلوشي، وآمنة إسماعيل العوضي، ومحمد علي بريم العلي، وسيف خالد الياسي، وشذى عبدالله المهيري، ومريم محمد الشحي.

من جهة أخرى وخلال لقائه فريق المرعي الفائز بالمركز الأول في سباق دلما التاريخي الثامن لقوارب التجديف التراثية – فئة 40 قدماً، أشاد سمو ولي عهد رأس الخيمة، بالإنجاز الذي حققه الفريق، مؤكداً أهمية تعزيز الوعي بالرياضات التراثية وتشجيع الشباب على المشاركة في هذه السباقات، التي تجسد الموروث الثقافي والإنساني المستدام الذي تزخر به الدولة.