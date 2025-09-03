فعاليات تراثية وثقافية في "معرض أبوظبي للصيد والفروسية"

أبوظبي في 3 سبتمبر / وام / شهد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، اليوم، جدولا حافلًا بالعروض التراثية والتجارب الثقافية الغنية في نسخته الثانية والعشرين التي تقام بتنظيم مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، وبالتعاون مع نادي صقاري الإمارات.

ويستقطب قطاع السكاكين في المعرض نخبة من العارضين من دولة الإمارات إلى جانب مشاركات دولية بارزة من الولايات المتحدة، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، حيث يقدمون مجموعات متميزة من سكاكين الصيد التي تجمع بين التصاميم الكلاسيكية المستوحاة من التراث والابتكارات الحديثة ذات الطابع العصري.

كما يشهد القطاع تنظيم ورش عمل تفاعلية لتعليم فنون صناعة السكاكين وصيانتها، بالإضافة إلى لقاءات مباشرة مع أبرز صنّاع السكاكين العالميين الذين يشاركون خبراتهم وتقنياتهم الحرفية.

واستضافت منصة المعرفة، ورشة تثقيفية بعنوان "التعلم حول الصقور"، قدمتها المدربة الإماراتية عفراء خليفة، المتخصصة في الصقارة وفراسة الصحراء، واستعرضت أبرز الرياضات التراثية في دولة الإمارات، مثل الصيد بالصقور، وسباقات الهجن، وسباقات الخيول، مؤكدة أن الصقارة ليست مجرد رياضة، بل إرث ثقافي عريق.

كما عقدت ورشة توعوية، بعنوان "مبادرة السلامة للرحلات على الطرق الوعرة"، واستعرضت أبرز التحديات التي قد تواجه الرحلات البرية.

ونظمت الهيئة العامة للطيران المدني، ورشة بعنوان "الأجواء الآمنة: عمليات الطائرات بدون طيار في دولة الإمارات"، قدمتها موزة الصوافي، المسؤول الإداري في قطاع سلامة الطيران، التي استعرضت الإطار التنظيمي لاستخدام الطائرات بدون طيار.

وشهدت منطقة الفعاليات "الأرينا" في المعرض يومًا حافلًا بالعروض الحيّة التي أبهرت الزوار، وجسّدت تنوع التراث الثقافي والمهارات الفريدة المرتبطة بعالم الصيد والفروسية.

وانطلقت الفعاليات صباحا باستعراض مميز لوحدة الهجانة في قوات البادية الملكية الأردنية، تلاه عرض ساحر للخيول الفريزيان، ثم عرض محاكاة لصيد الصقور بمشاركة النسور المنغولية، الذي جذب أنظار عشّاق الصيد التقليدي.

وفي المساء، تنوعت الفعاليات بين عرض وترويض الخيول العربية، واستعراض الهجانة التابع لشرطة أبوظبي، واختُتم اليوم بعرض مثير لوحدة الكلاب البوليسية (K9).

وتواصل "الأرينا" تقديم عروضها اليومية ضمن برنامج غني يدمج بين الترفيه والتعليم، ويعكس روح التراث الإماراتي الأصيل.