"القوس والسهم".. منصة للمعرفة وجذب المواهب

أبوظبي في 3 سبتمبر/ وام/ يستقبل جناح نادي أبوظبي للقوس والسهم، في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، مئات الزوار من الفئات المختلفة في المجتمع، بمنصة تفاعليه لتعريفهم بقوانين اللعبة، وإجراء تدريبات عملية حول استخدام السهام، بوجود متخصصين من النادي.

ويسعى النادي من خلال المنصة إلى جذب الفئات المختلفة من اللاعبين واللاعبات والمواهب، واطلاعهم على جهود النادي المستمرة في إجراء التدريبات، وتنظيم البطولات والفعاليات المختلفة، وترغيبهم بالانضمام إلى النادي، واكتشاف مهاراتهم في اللعبة.

وحظيت منصة النادي، ضمن جناح مجلس أبوظبي الرياضي، بإقبال متزايد من زوار المعرض، للاستفسار عن المعلومات المرتبطة باللعبة، والاطلاع على طرق التعلم المختلفة، وتطوير المهارات التنافسية.