"غنتوت" يستعرض النظم الذكية في "أبوظبي الدولي للصيد والفروسية"

أبوظبي في 3 سبتمبر/ وام/ سلط نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، الضوء على مشروعاته الجديدة، على منصته في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، أبرزها النظم الذكية لمتابعة صحة الخيول وتغذيتها ولياقتها، وتطوير الإسطبلات وفق أعلى المعايير العالمية، والتجهيزات البيطرية المتقدمة.

ويخطط النادي لدمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الرياضي والإداري، بما يجعله منصة رائدة تجمع بين التراث الرياضي والابتكار العصري.

واستعرض المبادرة النوعية، والمتمثلة في برنامج فارس أبوظبي، لتأهيل جيل جديد من الفرسان، عبر برامج تدريبية متكاملة، تجمع بين اللياقة البدنية والمهارات الذهنية والتكتيكية، بما يتماشى مع رؤية مجلس أبوظبي الرياضي لتعزيز دور الرياضات التراثية والعالمية.

وتوجه سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس الإدارة، بالشكر إلى رئيس النادي، سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، على دعمه المستمر لرياضة البولو، ما أسهم في ترسيخ مكانة النادي على المستويين الرياضي والمجتمعي.

وأشار عبدالباسط محمد الحمادي، العضو المنتدب المدير التنفيذي، إلى حرص النادي على تبني البرامج المتطورة، والعمل الكبير والمتواصل لتعزيز ريادة النادي، ودوره المحوري في الاهتمام برياضة الفروسية، بفضل دعم سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان .