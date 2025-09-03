"نحن الاحتواء 2025" يقدم خريطة عمل لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية

الشارقة في 3 سبتمبر/ وام/ يفتح "المؤتمر العالمي 2025: نحن الاحتواء" الذي تستضيفه الشارقة خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري حواراً دولياً واسعاً حول مستقبل الدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وأسرهم.

ويطرح المؤتمر خريطة عمل شاملة عبر محاور مركزية تُجسّد الانتقال من المبادرات المجتمعية إلى السياسات الوطنية العامة القابلة للتنفيذ وتجمع بين الرعاية الأسرية و التعليم والصحة والحقوق الصحية والتوظيف والتمكين الاقتصادي والمناصرة الذاتية والسياسات القانونية وصولاً إلى الرياضة والفنون والإعلام كأدوات للتأثير والتمكين.

وخصّص برنامج أعمال المؤتمر مساحة واسعة لموضوع الصحة بوصفه ركيزة أساسية للدمج والتمكين، حيث تتناول الجلسات نقاشات معمقة حول سبل بناء أنظمة صحية أكثر شمولاً وعدالة ودور الأسر في تعزيز الوعي بالصحة الجنسية والإنجابية إلى جانب القضايا الجدلية المرتبطة بالرعاية الطبية وحقوق المرضى.

كما يولي المؤتمر اهتماماً خاصاً بالصحة النفسية باعتبارها حقاً أساسياً وبضرورة رفع وعي الكوادر الطبية لتبنّي نهج احتوائي في تعاملها مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

ويشمل محور التمكين المعرفي سلسلة جلسات تعالج التعليم الدامج في عالم متغير والتحول من المدارس الخاصة إلى مدارس دامجة وتصميم محتوى مبسط وسهل الفهم وكذلك أثر الدمج في التعليم ما بعد الثانوي، كما يتناول ربط السياسات بالتطبيق لتحقيق التعليم الدامج إضافة إلى ضمان استمرارية التعليم الدامج في حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية.

ويولي المؤتمر أهمية خاصة لمحور التمكين الاقتصادي باعتباره أحد أعمدة الاستقلالية والاندماج في المجتمع وتتناول الجلسات المرتبطة بهذا المحور مسارات الانتقال من التعليم إلى سوق العمل واستعراض تجارب عملية في برامج التوظيف الشامل إضافة إلى إبراز الدور المحوري للأسر والمجتمعات في توفير بيئات عمل مستدامة تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية فرصاً متكافئة للنمو والمشاركة الاقتصادية الفاعلة.

كما يُبرز المؤتمر أهمية المناصرة الذاتية كأداة لإحداث التغيير عبر جلسات حول التعبير عن الصوت الذاتي واكتشاف القدرات الشخصية وتشكيل مجموعات مناصرة فاعلة والعمل المشترك عبر الحدود إلى جانب مناقشة حضور أصوات المناصرين الذاتيين في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودور الإعلام في ثورة يقودها المناصرون وأهمية القيادة في تحويل مبادئ الاحتواء إلى ممارسة مجتمعية.

ويركّز محور الدعم الأسري والرعاية المجتمعية على دور الأسرة باعتبارها حاضنة أساسية للدمج من خلال جلسات تتناول الأشقاء كقادة في الأسرة وقيادة العائلة للمستقبل، كما يناقش المؤتمر دعم الأسر كقضية مفتوحة ومفاتيح العيش بجودة في المجتمع.

وفي محور السياسات العامة والتنمية المستدامة يمدّ المؤتمر جسوراً بين المبادرات المحلية والأجندات العالمية عبر جلسات تناقش كيفية الاستفادة من التقرير العالمي للدمج ودمج الفتيات ذوات الإعاقة الذهنية في العمل الإنساني ومشاريع التنمية الشاملة لمنظمة "الاحتواء الشامل الدولية".

كما يتناول الانخراط في الجهود الدولية الخاصة بتغير المناخ وبناء مؤسسات دامجة باستخدام مبادئ الاستماع والدمج والاحترام وكيفية الاستفادة القصوى من موارد المنظمة واستخدام البيانات في دعم قضايا المناصرة.

وتركز جلسات "القانون والشراكة العامة" على تحويل الحقوق إلى ممارسة فعلية من خلال توفير الدعم التفسيري لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة من اتخاذ القرارات وتطبيق مفهوم الأهلية القانونية على أرض الواقع وعرض قصص نجاح في تغيير القوانين إلى جانب تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وحضور أصواتهم في الآليات الدولية.

أما محور الفنون والإعلام والرياضة فيعكس مكانة الرياضة البارالمبية في تعزيز الدمج والمشاركة، ويطرح المؤتمر الفنون والإعلام كأدوات فاعلة للتمكين عبر جلسات تقودها مبادرات مناصرة ذاتية تُحدث ثورة في المجال الإعلامي إلى جانب البحوث الشاملة التي تشرك الأشخاص ذوي الإعاقة مباشرة في إنتاج المعرفة وإعادة صياغة الخطاب العام.

ويقدّم "المؤتمر العالمي 2025: نحن الاحتواء" الذي تستضيفه إمارة الشارقة بتنظيم مشترك بين منظمة الاحتواء الشامل الدولية ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وشراكة إستراتيجية مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة من خلال محاوره رؤية متكاملة تعبر من المدرسة إلى المجتمع ومن الأسرة إلى السياسات ومن الحقوق إلى الممارسات اليومية بحضور 500 شخص وأكثر من 152 متحدثاً من أكثر من 70 دولة وبمشاركة أكثر من 120 مؤسسة.