غوتيريش يدين اقتحام جماعة الحوثيين مجمع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في صنعاء

نيويورك في 3 سبتمبر/ وام/ أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اقتحام جماعة الحوثيين، اليوم، مجمع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في صنعاء.

وفي بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، أوضح أن جماعة الحوثيين ما زالت تسيطر على مكاتب منظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي التابعين للأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن الحوثيين قاموا باعتقال 18 موظفا محليا تابعين للمنظمة الدولية، إلى جانب عدد من الموظفين الدوليين الذين جرى احتجازهم خلال اليومين الماضيين.

وجددت الأمم المتحدة في بيانها التأكيد على ضرورة ضمان سلامة وأمن موظفيها وممتلكاتها، والاحترام الكامل لحرمة مقراتها في جميع الأوقات.

وكرر الأمين العام دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين الأمميين وشركاء المنظمة، بمن فيهم موظفو المنظمات غير الحكومية، المحلية والدولية، وأفراد المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية.

- أظ - مق - زي -