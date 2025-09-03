فوز منتخبنا الوطني على غوام في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما

أبوظبي في 3 سبتمبر/ وام/ افتتح منتخبنا الوطني لكرة القدم الأولمبي لكرة القدم، مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما، بالفوز اليوم، على منتخب غوام 13-0 في استاد آل نهيان، ضمن مواجهات المجموعة التاسعة التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، حتى 9 سبتمبر الجاري.

جاءت أهداف منتخبنا الوطني عن طريق كل من جونيور ندياي "ق7"، ويوسف أحمد سعيد "ق 15"، وماجد سعيد (هاتريك) في الدقائق 17، و43، و76.

وسولومون سوسو "ٌق 30"، ومحمد جمعة المنصوري في الدقيقتين 45+2، و 33"، وأحمد مالله "ق37".

ومنصور المنهالي هدفين في الدقيقتين44، و49، وضاري فهد "ق 62"، وعيسى خلفان "ق88".

وفاز منتخب إيران على منتخب هونج كونج 4-0 اليوم في استاد آل نهيان أيضا ضمن مواجهات المجموعة ذاتها.