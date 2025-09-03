"سحاب الخير" تجمع أكثر من 10 ملايين درهم لدعم مشاريع إنسانية منذ 2006

الشارقة في 3 سبتمبر/ وام/ شكلت مبادرة "سحاب الخير" التي أطلقتها جمعية الشارقة الخيرية بالتعاون مع العربية للطيران منذ عام 2006، نموذجا ناجحا في تحويل تبرعات المسافرين إلى مشاريع إنسانية وتنموية في 25 دولة حول العالم.

وقال محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن المبادرة نجحت خلال نحو عقدين في جمع 10.2 مليون درهم من مغلفات التبرعات الموضوعة على مقاعد طائرات "العربية للطيران"، وتم توجيه هذه المبالغ إلى مشاريع متنوعة في مجالات الصحة والتعليم والمياه والإغاثة والتنمية المستدامة.

وأكد ابن بيات أن "سحاب الخير" لم تعد مجرد مغلفات على مقاعد الطائرات، بل أصبحت منصة إنسانية مؤثرة تثبت أن العطاء البسيط يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في حياة آلاف المحتاجين حول العالم.