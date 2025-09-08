الأولمبياد الخاص الإماراتي يحرز 6 ميداليات ملونة في الألعاب الدولية

أفيرو - البرتغال في 8 سبتمبر/ وام / أحرزت لاعبات الأولمبياد الخاص الإماراتي 6 ميداليات ملونة خلال مشاركتهن في النسخة الدولية الأولى من الألعاب الصيفية للأولمبياد الخاص البرتغالي، التي استضافتها مدينة أفيرو على مدار ثلاثة أيام.

وشهدت البطولة منافسات قوية بمشاركة أكثر من 300 لاعبة يمثلن 8 دول هي: البرتغال المستضيف، والإمارات، وإسبانيا، وإيطاليا، ومالطا، وموناكو، ورومانيا، وأندورا.

وجاءت حصيلة بعثة الإمارات في منافسات الجمباز الإيقاعي بواقع ميدالية ذهبية واحدة، وثلاث فضيات، وبرونزيتين، في مسابقات الطوق والكرة.