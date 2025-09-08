مصر تحقق زيادة 50 مليون قدم مكعب غاز يوميا من بئر جديدة بالصحراء الغربية

القاهرة في 8 سبتمبر / وام / أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن بدء إنتاج الغاز الطبيعي من بئر جديدة بالصحراء الغربية، بمعدل يبلغ 50 مليون قدم مكعب يوميا.

ويندرج هذا الإنجاز ضمن جهود مصر لزيادة الإنتاج المحلي وخفض الاعتماد على الاستيراد لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتأتي البئر الجديدة كثمرة للتعاون بين شركة "خالدة للبترول" وشريكتها "أباتشي الأمريكية"، وهي شراكة نجحت في إضافة أكثر من 200 مليون قدم مكعب يوميا خلال أقل من عام.

وأكدت الوزارة أن هذا التقدم تحقق بفضل حزمة الحوافز الاستثمارية الممنوحة للشركاء الأجانب واعتماد تقنيات حديثة ساهمت في تحسين كفاءة الإنتاج.