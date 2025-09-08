منتخب الإمارات يفوز على نظيره البحريني استعداداً لملحق المونديال

دبي في 8 سبتمبر/ وام / فاز منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم على نظيره البحريني بهدف دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم على استاد نادي الوصل بزعبيل، في ختام تحضيراته للملحق الآسيوي، المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وسجل لوان بيريرا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 24 من الشوط الأول.

واختتم المنتخب معسكره الإعدادي الأخير، الذي انطلق يوم 25 أغسطس الماضي في دبي، استعداداً لخوض منافسات المجموعة الأولى من الملحق التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 8 حتى 14 أكتوبر المقبل، بمشاركة منتخبات الإمارات وقطر وعُمان.