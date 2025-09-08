مفوض حقوق الإنسان يندد بخطاب الإبادة الإسرائيلي ويدعو لتحرك دولي عاجل لوقف العنف في غزة

جنيف في 8 سبتمبر/ وام / طالب فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بتحرك دولي فوري لوقف تدفق الأسلحة إلى إسرائيل، منددا بالاستخدام العلني لخطاب الإبادة الجماعية، والمعاملة اللاإنسانية المشينة التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل المسؤولين الإسرائيليين.

وخلال إحاطته أمام الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، انتقد تورك التقاعس الدولي عن منع الجرائم الفظيعة في غزة، واصفا ما ترتكبه إسرائيل من قتل جماعي وتدمير شامل وتجويع للمدنيين بأنه "يصدم ضمير العالم" ويرقى إلى مستوى "جريمة حرب تلو الأخرى" دون مساءلة.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة ممارسة أقصى الضغوط لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، ومنع المخطط الإسرائيلي للسيطرة العسكرية على غزة وضم الضفة الغربية، محذرا من أن سياسات التصعيد والاحتلال لن تؤدي سوى إلى مزيد من العنف والانتقام.