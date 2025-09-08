إخلاء مبنى الركاب 4 في مطار هيثرو بلندن للاشتباه بوجود "مواد خطرة"

لندن في 8 سبتمبر/ وام / أعلنت سلطات مطار هيثرو في لندن إخلاء مبنى الركاب رقم 4 وإغلاقه اليوم الاثنين، وذلك للتعامل مع ما وصفته خدمات الطوارئ بـ "واقعة قد تشتمل على وجود مواد خطرة".

ودعا المطار، وهو أحد أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا، المسافرين إلى عدم التوجه إلى المبنى رقم 4، مؤكدا أن العمل يسير بشكل طبيعي في جميع مباني الركاب الأخرى.

وأوضحت إدارة الإطفاء في لندن أنها تلقت بلاغاً بالواقعة في تمام الساعة 16:01 بتوقيت جرينتش، وتم نشر أطقم متخصصة لتقييم الوضع، فيما تم إخلاء المبنى كإجراء احترازي لضمان سلامة المسافرين والعاملين.

- خلا -