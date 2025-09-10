إقامة دبي تستعرض مشروع "السفر السلس" بمنتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص

دبي في 10 سبتمبر/وام/أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي عن مشاركتها في فعاليات منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (PPP MENA Forum 2025) الذي انطلق اليوم بفندق جميرا أبراج الإمارات ويستمر يومين بمشاركة أكثر من أربعين متحدثاً من الجهات الحكومية والخاصة المحلية والعالمية، وبحضور ما يزيد عن ثمانين خبيراً معتمداً في هذا المجال.

تأتي هذه المشاركة انطلاقاً من حرص إقامة دبي على تصدير أفضل الممارسات وترسيخ سمعتها المؤسسية على المستويين المحلي والدولي، من خلال إبراز إنجازاتها الرائدة في تطوير منظومة السفر الذكي التي أصبحت اليوم إحدى أبرز قصص النجاح في قطاع المنافذ الجوية.

وقدمت نورة سالم المزروعي، مدير إدارة منافذ المستقبل بقطاع المنافذ الجوية، عرضاً تقديمياً حول مشروع "السفر السلس" الذي يجسد التحول النوعي نحو السفر الذكي، موضحة أن المشروع يقوم على تطوير وتحسين مستمر لتجربة المسافرين عبر توفير خدمات استباقية ومرنة وسلسة، بالاعتماد على أحدث التقنيات والأنظمة البيومترية التي تمنح المسافرين تجربة تعتمد على الراحة والسرعة والثقة.

وأشارت إلى أن المشروع يواكب توجهات حكومة دبي في تحقيق الريادة وتحسين جودة الحياة للمتعاملين والموظفين على حد سواء، ويعكس في الوقت نفسه رؤية الإمارات في أن تكون الوجهة الأفضل عالمياً للاستقرار والاقتصاد ونمط الحياة المستدام، عبر خدمات جوازات ذكية تضع الإنسان في قلب الأولويات وتترجم الهوية المؤسسية لدبي كمدينة المستقبل. وجاء استعراض المشروع في المنتدى امتداداً لمسيرة من التميز المؤسسي التي عززت مكانة إقامة دبي على المستويين المحلي والدولي.

وفي هذا السياق، أكد اللواء طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ الجوية، أن مشروع "السفر السلس" يعكس رؤية دبي في الارتقاء بتجربة السفر العالمية عبر حلول مبتكرة تعزز راحة المسافرين وثقتهم، مشيراً إلى أن الإدارة ماضية في ابتكار خدمات نوعية ومرنة تضع الإنسان في صميم أولوياتها وتواكب تطلعات المستقبل.

وشددت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي على أن المشاركة في المنتدى تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات مع المؤسسات المحلية والدولية، وتسليط الضوء على دور دبي الريادي في تطوير خدمات حكومية ذكية تدعم توجهات الدولة نحو اقتصاد متنوع ومستدام، وترسخ مكانتها عاصمة عالمية للسفر الذكي والابتكار.