" جهاز الإمارات للمحاسبة" يشارك في اجتماع رؤساء الأجهزة الرقابية بدول التعاون في الكويت

الكويت في 10 سبتمبر/وام/ شارك جهاز الإمارات للمحاسبة برئاسة معالي حميد عبيد أبوشبص رئيس الجهاز اليوم في الاجتماع الـ 22 لرؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافه ديوان المحاسبة بدولة الكويت.

بدأت أعمال الاجتماع بكلمة عصام الرومي رئيس ديوان المحاسبة بدولة الكويت تناول فيها دور مثل هذه اللقاءات في تنمية قدرات الأجهزة الرقابية والعاملين بها، من خلال التخطيط الاستراتيجي وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.

وألقى معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة أكد فيها أهمية الاجتماع في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز التعاون المؤسسي لتحقيق طموحات وتطلعات شعوب دول المجلس.

شهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل الرقابي وتبني أفضل الممارسات وخلص إلى مجموعة من التوصيات العملية التي تعزز التعاون والتكامل الخليجي في مجالات الشفافية والمساءلة وحماية الموارد العامة.