الإمارات وإيطاليا تبحثان استراتيجيات تعزيز التدفقات البينية للتجارة والاستثمار

أبوظبي في 10 سبتمبر/وام/ عقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، لقاءً مع مجلس الأعمال الإيطالي في دولة الإمارات جرى خلاله بحث استراتيجيات تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار عبر تمكين القطاع الخاص في الدولتين.

وأكد معالي الزيودي خلال اللقاء التزام دولة الإمارات بتعزيز روابطها الاقتصادية مع إيطاليا التي تمثل شريكاً أساسياً للدولة ضمن الاتحاد الأوروبي مشددا على أهمية العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وإيطاليا وأشار إلى النمو اللافت في التجارة بين الدولتين بعدما بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 14 مليار دولار عام 2024، بزيادة قدرها 19.7% عن عام 2023 وبنسبة 22.2% عن عام 2022.

وأوضح أنه خلال النصف الأول من عام 2025 بلغت قيمة التجارة الثنائية 7.9 مليار دولار ما يمثل زيادة سنوية قدرها 14.6% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024 وارتفاعاً بنسبة 12.3% عن النصف الثاني من عام 2024.. وبرزت إيطاليا عام 2024 بصفتها شريكاً رائداً لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية ضمن دول الاتحاد الأوروبي، والثاني عشر عالمياً، لتشكل 1.7% من إجمالي تجارتها العالمية.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي إن الإمارات وإيطاليا ملتزمتان بمواصلة الارتقاء بشراكتهما الاقتصادية، والتي شهدت نمو تدفقات التجارة غير النفطية بمعدل متسارع خلال السنوات الخمس الماضية وركزت نقاشاتنا اليوم على توسيع مسارات التعاون ضمن القطاع الخاص بما يحقق المصالح المتبادلة ونتطلع بشكل خاص لاستكشاف المشاريع في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والبنية التحتية التي يمكنها دفع النمو في بلدينا.

وأضاف معاليه أنه من خلال العمل المشترك، نواصل فتح آفاق فرص جديدة تدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتسهم في دعم التنمية المستدامة للبلدين موضحا أن اللقاء شهد بحث مختلف المبادرات والاتفاقيات بين البلدين والرامية إلى الاستفادة من إطار التجارة والاستثمار القائم لتحقيق المصالح المتبادلة.

وشدّد على أهمية الاستثمار في المشاريع المستدامة والمبتكرة التي تولد فرص العمل وتضيف قيمة اقتصادية مستدامة في الدولتين. تشهد العلاقات الثنائية بين الإمارات وإيطاليا تطورات نوعية في المجالات كافة في ظل حرص الجانبين على دعم الشراكات التي تحقق النمو المستدام والتطور التكنولوجي.

وأكدت الدولتان في ختام اللقاء الالتزام المشترك بمواصلة استكشاف المشاريع التعاونية التي ستعزز العلاقات التجارية والروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات وإيطاليا، ما يمهد الطريق نحو مستقبل مزدهر للبلدين.