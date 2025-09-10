جمعية الإمارات للمحامين : الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي يفرضان تحديات تستدعي تشريعات متجددة

الشارقة في 10 سبتمبر/وام/ أكد المستشار زايد الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين أن مشاركة الجمعية في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي للعام الثاني على التوالي تأتي انطلاقاً من حرصها على الإسهام في تعزيز الوعي القانوني بمجالات الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي ومواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الاتصال الحكومي.

وأوضح الشامسي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) خلال المنتدى أن الجمعية تقدّم خلال الحدث ندوتين متخصصتين، إحداهما بعنوان: "الذكاء الاصطناعي في الإعلام بين التنظيم والتحديات القانونية"، والثانية بعنوان: "الإعلام الرقمي ودوره في تعزيز الأمن السيبراني"، مشيراً إلى أن الندوتين تسلطان الضوء على العلاقة المتنامية بين الإعلام والتقنية الحديثة، وما يترتب عليها من تحديات قانونية وأخلاقية تتطلب تشريعات حديثة ومتجددة.

وأضاف أن الندوتين تستعرضان أبرز الفرص والمخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرقمي، وتناقشان مدى كفاية الأطر القانونية الحالية في حماية البيانات الشخصية وحقوق المستخدمين في الفضاء الرقمي، بما يعزز من أمن المعلومات وموثوقية المحتوى الإعلامي.

وأكد رئيس الجمعية أن هذه المشاركة تأتي في إطار دور الجمعية التوعوي والتثقيفي، وحرصها على دعم الجهود الوطنية في بناء بيئة إعلامية وتشريعية متكاملة.