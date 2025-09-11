البرلمان الأوروبي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ويدعو للاعتراف بدولة فلسطين

بروكسل في 11 سبتمبر/ وام / طالب البرلمان الأوروبي بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، معربا عن قلقه البالغ إزاء الأزمة الإنسانية الكارثية التي يفاقمها الحصار الإسرائيلي.

ودعا البرلمان الأوروبي، في قرار تبناه بأغلبية 305 أصوات مقابل معارضة 151 صوتا وامتناع 122، إلى فتح جميع المعابر بشكل عاجل لضمان وصول المساعدات دون عوائق، وإعادة تمويل وكالة الأونروا بالكامل.

وشدد البرلمان على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة في كافة جرائم الحرب ومحاسبة المتورطين، مطالبا بفرض عقوبات محددة على المستوطنين العنيفين ووزراء إسرائيليين بينهم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، بالتوازي مع فرض عقوبات على حركة حماس.

وعلى الصعيد السياسي، حث القرار على اتخاذ خطوات دبلوماسية جدية لدفع حل الدولتين، معتبرا أن إقامة دولة فلسطينية هو مفتاح أمن إسرائيل والمنطقة، ودعا الدول الأعضاء إلى النظر في الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، مؤكدا ضرورة نزع سلاح غزة وإعادة تفعيل السلطة الفلسطينية كجهة وحيدة مسؤولة عن إدارة القطاع.