ندوة لـ"تريندز" تؤكد أهمية الاتصال الحكومي في تمكين المجتمعات لمواجهة الأزمات الغذائية

الشارقة في 11 سبتمبر/ وام / عقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات ضمن مشاركته في النسخة الـ 14 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة ندوة بعنوان "الاتصال الحكومي كأداة لتمكين المجتمعات من مواجهة الأزمات الغذائية”.

وأكد المشاركون أهمية أدوات الاتصال الحكومي والإعلام الفعال في قيادة المجتمعات نحو التكيّف والاستجابة الذكية ورفع الوعي العام بالتحديات الغذائية، إلى جانب تنسيق الجهود الوطنية لمكافحة الفقر الغذائي، وتعزيز الإنتاج المحلي المستدام كخط دفاع أول ضد تقلبات السوق العالمي.

وأوضح المتخصصون، في الندوة التي أدارها، علي عبدالله آل علي، مدير مكتب "تريندز"في دبي، أن الاتصال الحكومي أصبح عنصراً مركزياً في تمكين المجتمعات من فهم المخاطر الغذائية والتحرك لمواجهتها، عبر تبني خطاب اتصالي قائم على الشفافية والاستباقية، ودعم السياسات الوطنية لمكافحة الفقر الغذائي، وتغيير قواعد بناء الرسائل المجتمعية وقت الأزمات.