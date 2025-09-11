حمدان بن زايد يستقبل وفداً من وزارة التربية والتعليم ويطلع على مستجدات القطاع التعليمي

أبوظبي في 11 سبتمبر/ وام / استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر النخيل بأبوظبي، وفداً من وزارة التربية والتعليم برئاسة معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، حيث اطّلع سموه خلال اللقاء على خطط الوزارة ومشاريعها التطويرية في قطاع التعليم بمنطقة الظفرة.

واستمع سموه إلى عرض حول أبرز المبادرات الهادفة إلى الارتقاء بجودة العملية التعليمية، وتعزيز مهارات الطلبة، وتمكين الكوادر التربوية بما يتماشى توجهات الدولة وإستراتيجياتها المستقبلية.

وأكد سموه أن ما يشهده قطاع التعليم من تطور متسارع يعكس الدعم الكبير والاهتمام المستمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، الذي يولي التعليم أولوية قصوى باعتباره المحرك الأساسي للتنمية الشاملة وصناعة المستقبل.

كما شدّد سموه على أهمية الاستثمار في التعليم كونه الركيزة الأساسية لبناء الإنسان، مشيداً بجهود الوزارة في تطوير منظومة تعليمية متكاملة تدعم مسيرة التنمية الوطنية.

من جانبها، أعربت معالي وزيرة التربية والتعليم عن شكرها وتقديرها لسموه على دعمه المتواصل لمسيرة التعليم، مؤكدة حرص الوزارة على ترجمة رؤى القيادة الرشيدة في إعداد جيل مبدع ومؤهل لمواجهة تحديات المستقبل.

حضر اللقاء سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة محمد حمزة القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعادة عمر الظاهري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية في أبوظبي إلى جانب عدد من المسؤولين.