الشارقة.. تخريج دفعة جديدة من منتسبي مركز التدريب المالي

الشارقة في 11 سبتمبر/ وام / احتفلت دائرة المالية المركزية بالشارقة اليوم بتخريج دفعة جديدة من منتسبي مركز التدريب المالي الذي أُطلق بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.

ويأتي هذا الحفل تتويجًا لمسيرة من البرامج المالية التدريبية النوعية التي نفذها المركز بهدف تعزيز القدرات المالية والمهنية لموظفي حكومة الشارقة والجهات المرتبطة بها إلى جانب تأهيل الموظفين الماليين الجدد في القطاع المالي بما يواكب تطلعات حكومة الشارقة نحو تحقيق الريادة المالية والابتكار المؤسسي.

حضر الحفل سعادة وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية وسعادة الدكتور عادل عبدالعزيز السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير الدائرة ورئيس اللجنة الإشرافية للمركز وناصر كشواني مدير مركز التدريب المالي إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية المشاركة والخريجين.

ونفّذ مركز التدريب المالي سلسلة من البرامج والدورات المالية المتخصصة التي تهدف إلى تطوير القدرات المالية وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية في مختلف الجهات الحكومية منها برنامج دبلوم المالية العامة التأهيلي الذي استهدف 179 موظفًا ماليًا من الدائرة والجهات الحكومية في الإمارة وبرنامج دبلوم قيادات المالية العامة المصمم لتأهيل القيادات الاشرافية من ورؤساء الأقسام المالية كما نظم المركز دورة التقارير المالية والتحليل الاقتصادي الموجه لموظفي مكتب دراسات الميزانية العامة للاتحاد والمجلس الوطني الاتحادي تحت عنوان "قراءة وتحليل القوائم المالية للحساب الختامي ونفذ في إطار الشراكات الأكاديمية المساق العلمي للمحاسبة الحكومية بالتعاون مع جامعة الشارقة مستهدفًا 19 طالبًا من التخصصات المالية.

وأكد سعادة وليد الصايغ أن دائرة المالية المركزية تهدف إلى تطوير منظومة مالية ذكية وشاملة قادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وتعزيز استدامة الموارد المالية بما يتماشى مع أولويات حكومة الشارقة ورؤيتها المستقبلية موضحًا أن هذه الجهود تسهم في بناء جيل مالي ريادي قادر على الإسهام بفاعلية في تحقيق مستهدفات الإمارة في مجال المالية الحكومية الرشيدة وتطوير منظومة مالية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز تنافسية الشارقة على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه أشار الدكتور عادل عبدالعزيز السن أن حفل تخريج الدفعة الأولى من منتسبي مركز التدريب المالي يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير الكفاءات المالية في إمارة الشارقة والمنطقة العربية حيث يعكس هذا الإنجاز يعكس ثمار الشراكة الإستراتيجية بين المنظمة ودائرة المالية المركزية بالشارقة.