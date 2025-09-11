مسؤولون حكوميون يؤكدون أهمية تمكين الشباب في الوصول لأمن غذائي مستدام

الشارقة في 11 سبتمبر/ وام / ناقشت جلسة بعنوان "شباب يصنعون الغد بفكر مستدام" ضمن فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الرابعة عشرة سبل تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع لتطوير أنظمة غذائية مرنة قادرة على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.

شارك في الجلسة كل من الدكتور المهندس خليفة الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية والرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء" والدكتور محمد الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة.

وأكد الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي أن مستقبل الأمن الغذائي في الشارقة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتمكين الشباب وإشراكهم في صنع القرارات الإستراتيجية مشيراً إلى الدور المحوري لمجلس الشباب بالشارقة الذي يناقش موضوعات مستجدة تتماشى مع تحديات العصر.

وقال: نراهن اليوم على جيل الشباب وقد استطاعت الإمارة خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبفضل رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن تقود فلسفة جديدة في عالم الغذاء تقوم ليس فقط على الإنتاج بل على إنتاج الغذاء بالنمط الأصيل والطبيعي حيث تجمع هذه الفلسفة بين الأصالة والابتكار وتحقق توازناً بين الإنتاج الحديث ورفاهية المجتمع.

من جانبه سلّط الدكتور محمد الحمادي خلال الجلسة الضوء على كيفية تحويل تحديات التغير المناخي في الإمارات إلى فرص تقنية واستثمارية مؤكدا أن اعتماد التكنولوجيا أصبح عنصراً محورياً لمواجهة ندرة الموارد الطبيعية مثل المياه مشيراً إلى الزراعة العمودية والمزارع المحمية في الإمارات كأمثلة رائدة.

وتطرّق إلى أهمية تمكين الشباب في قطاع الزراعة والأمن الغذائي مشيراً إلى النقص العالمي في المزارع التي تدار من قبل العائلات والشباب والمعروفة بـ "الزراعة الأسرية".

وقال أن القيادة الرشيدة للدولة تدعونا لنكون في صدارة بلدان العالم فيما يتعلق بملف الشباب وفلسفتنا مختلفة في التعامل مع هذا الملف حيث نرّكز على خلق منصات تتيح للشباب التفاعل مع الخبراء والمزارعين وطلبة الجامعات.