"الشارقة للمرأة" يفوز على الحالة البحريني في البطولة العربية لسلة السيدات

المدينة المنورة في 11 سبتمبر/ وام / فاز فريق الشارقة الرياضي للمرأة لكرة السلة على فريق الحالة البحريني بنتيجة 88 – 87، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن الجولة الثانية من منافسات البطولة العربية لكرة السلة للسيدات "بطولة النمرة العربية" في نسختها السادسة والعشرين، المقامة حالياً في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، قبل أن ينجح فريق الشارقة في حسمها لصالحه، فيما نالت لاعبة الفريق ريبكا عقل جائزة أفضل لاعبة في المباراة.

وكان الشارقة قد خسر مباراته الأولى أمس أمام فريق الفتاة الكويتي بنتيجة 76 – 93، ويواصل مبارياته غداً بلقاء الفحيص الأردني.

يذكر أن البطولة تشارك فيها 7 فرق، وتقام مبارياتها بنظام الدوري من دور واحد، بحيث يخوض كل فريق 6 مباريات، ويتم في ختام المنافسات ترتيب الأندية من الأول إلى السابع، مع تتويج الفريق صاحب المركز الأول بالكأس.