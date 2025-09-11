المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2025 يؤكد دور الشباب في بناء نظام غذائي مستدام

الشارقة في 11 سبتمبر/ وام / أكدت جلسة حوارية بعنوان "كيف يبني الشباب نظاماً غذائياً مستداماً " في منصة "حديث الاتصال الحكومي" ضمن فعاليات الدورة الـ14 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة تحت شعار "اتصال من أجل جودة الحياة" أن التحدي الأكبر أمام الشباب في بناء أنظمة غذائية مستدامة لا يتمثل في نقص الإمكانيات بل في الخوف من المستقبل والتردد في خوض التجارب التي ترتبط بالأمن الغذائي وتغير المناخ ما يخلق حواجز وهمية تعوق الاستثمار في هذا القطاع الحيوي رغم توفر الأدوات والفرص التي تمكّن الشباب من الإبداع وتحقيق نتائج ملموسة.

وأشارت المهندسة وصانعة المحتوى عذاري السركال عضو مجلس الشارقة للشباب خلال الجلسة إلى الارتباط الوثيق بين التغير المناخي والأمن الغذائي موضحة أن ارتفاع درجات الحرارة والفيضانات وغيرها من الظواهر المناخية تؤثر بشكل مباشر في المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ما ينذر باحتمال فقدان بعض الأغذية خلال العقود المقبلة مؤكدة أهمية تعزيز الوعي داخل الأسرة إلى جانب تكامل دور الأفراد والمجتمع وصناع السياسات لضمان غذاء صحي ومتوفر للأجيال القادمة.

وتطرقت إلى الحلول التقنية في بناء الأنظمة الغذائية المستدامة لافتة إلى أن الأجيال السابقة أرست الأسس المعرفية عبر قربها العملي من الأرض والزراعة فيما أضافت الثورة الرقمية للأجيال الحالية أدوات متطورة كالذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار التي تساعد المزارعين على معرفة حاجات التربة وكميات المياه المناسبة وتحليل طبيعة المحاصيل ما يفتح المجال لابتكارات أوسع في المستقبل.

وأضافت أن المبادرات التي أطلقها مجلس الشباب العربي للتغير المناخي سواء على المستوى المحلي أو العربي أسهمت في تمكين الشباب من الدخول في نقاشات مؤثرة حول قضايا المناخ والأمن الغذائي موضحة أن دولة الإمارات نجحت بصورة فعالة في سد الفجوة بين الأجيال الشابة وهذه الملفات المعقدة وجعلت صوتهم مسموعاً في المحافل الدولية ما يعزز حضورهم ودورهم في صياغة الحلول المستقبلية.