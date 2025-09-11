الإمارات تشارك في ورشة إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال

أبوظبي في 11 سبتمبر/ وام / شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الداخلية، في ورشة إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال، التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك باستضافة وزارة الداخلية بدولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 8 وحتى 11 سبتمبر الحالي.

وتهدف الورشة إلى وضع إطار إستراتيجي موحد يعزز التعاون الأمني والرقابي بين دول مجلس التعاون، ويواكب المتطلبات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي "FATF"، ومجموعة “المينا فاتف”.

وتضمنت الورشة مناقشات حول تعزيز منظومة عمل الأمانة العامة لمجلس التعاون في مواجهة جرائم غسل الأموال، واستعراض التشريعات والسياسات الوطنية وسبل تطويرها.

شهدت الورشة حضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، معالي جاسم محمد البديوي، ومشاركة ممثلين من وزارات الداخلية بدول المجلس، والأجهزة الرقابية والقضائية، والبنوك المركزية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية مختصة.