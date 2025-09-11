متحدثون : الاتصال الحكومي ركيزة أساسية لضمان استدامة الغذاء

الشارقة في 11 سبتمبر/ وام / ناقشت جلسة بعنوان "الاتصال الحكومي وضمان أمن غذائي مستدام" ضمن فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الرابعة عشرة سبل تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع لتطوير أنظمة غذائية مرنة قادرة على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.

واستضافت الجلسة كلاً من الشيخة نجلاء علي المعلا مدير إدارة المختبرات المركزية في بلدية الشارقة وراشد عبد الله بن هويدن المدير التنفيذي لقطاع الإمداد والتوريد في جمعية الشارقة التعاونية ومصطفى الحصيني المدير العام لمؤسسة الرغيف الذهبي بالشارقة.

وأجمع المتحدثون على أن الاتصال الحكومي يشكّل ركيزة أساسية لضمان استدامة الغذاء وذلك من خلال جذب الاستثمارات الزراعية وتحفيز الابتكار وبناء شراكات عابرة للقطاعات لحماية مستقبل الأجيال المقبلة.

وأكدت الشيخة نجلاء علي المعلا أن مفهوم الأمن الغذائي لا يكتمل إلا بثلاثة ركائز أساسية هي: السلامة والاكتفاء والصحة مشيرةً إلى أن هذه العناصر في ترابطها تحقق منظومة غذائية متكاملة ومستدامة وتضطلع بلدية الشارقة بدور محوري في هذا الجانب إذ تتابع سلسلة الغذاء منذ التربة التي تُزرع فيها البذور وحتى وصول المنتج إلى المستهلك عبر منظومة متكاملة من الرقابة والتحاليل المخبرية والمعايير الصارمة.

وأوضحت أن إدارة المختبرات المركزية التي تُعد من أقدم الإدارات في البلدية حصلت على اعتماد من هيئة الاعتماد البريطانية منذ أكثر من ربع قرن ما يعكس التزام الشارقة بأعلى معايير الجودة العالمية كما تطرقت للحديث عن برنامج الشارقة لسلامة الغذاء الذي درّب أكثر من 140 ألف شخص من العاملين في المؤسسات الغذائية والأسر المنتجة وتم تسجيله كقصة نجاح عالمية في عام 2015 ضمن برامج الصحة العالمية ليكون الأفضل والأول من نوعه عربياً.

من جانبه أكد راشد عبدالله بن هويدن أن سلاسل الإمداد تمثل "العصب الرئيس" لمنظومة الأمن الغذائي خاصة مع اعتماد الدولة على الاستيراد من مختلف قارات العالم مشيرا إلى أن تنوع مصادر الاستيراد يمنحنا مرونة أكبر في جذب الأصناف المناسبة للمستهلكين بأفضل جودة وأسرع وقت والأهم أننا لا نعتمد على دولة واحدة فقط بل نُنوّع لضمان استدامة الإمدادات.

ولفت إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد ركائز التطوير في الجمعية حيث استُثمرت مبالغ كبيرة في بناء بنية تحتية تكنولوجية متقدمة ونظامنا الإلكتروني اليوم قادر على تنفيذ الخطط والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية من خلال تحليل بيانات المبيعات والاستيراد كما يزوّدنا باقتراحات دقيقة فيما يتعلق بالأسعار والممارسات المناسبة لكل منطقة في الإمارة.

وفي ختام الجلسة استعرض مصطفى الحصيني مسيرة المؤسسة التي بدأت منذ 1979 مؤكداً أن هدفها الأول كان ولا يزال خدمة المجتمع وعلى مدى هذه العقود استطعنا أن نوفر منتجات متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات واليوم أصبحنا متخصصين في إنتاج خبز موجه لفئات محددة في المجتمع.