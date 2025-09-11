لاعب أبوظبي للشطرنج: الاحتراف في رومانيا نقلة نوعية في مسيرتي

أبوظبي في 11 سبتمبر/ وام / يفتتح الأستاذ الدولي عمران الحوسني لاعب منتخبنا الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج، مشواره الاحترافي مع نادي cs pionii regelui الروماني، بمنافسات الدوري المحلي يوم 22 سبتمبر الحالي.

وقال الحوسني "22 عاما"، إنه خاض مراحل متدرجة من الإعداد مع الأوكراني آدم توخاييف مدرب النادي، بالإضافة إلى المشاركة في البطولات الدولية المحلية خلال المرحلة الماضية، استعداداً للمشاركة كلاعب محترف في الدوري الروماني للشطرنج.

وأضاف أن التجربة نقلة نوعية في مسيرته وكذلك بالنسبة للشطرنج الإماراتي، وتفتح الباب أمام تجارب مماثلة للاعبي ولاعبات الإمارات في المرحلة المقبلة، نظراً لما تنطوي عليه هذه الخطوة من أثر كبير في الارتقاء بالقدرات التنافسية، وصولاً للمشاركة في العديد من البطولات الدولية المقبلة، وأبرزها أولمبياد الشطرنج العالمي بأبوظبي عام 2028.

وأكد أن مشاركته المميزة في بطولات عدة برومانيا خلال الفترة الماضية، مهدت الطريق أمام احترافه.

يذكر أن مسيرة الحوسني مع منتخبنا الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج، شهدت فوزه بنحو 20 ميدالية ذهبية، في منافسات مختلفة محلياً وعربياً وآسيوياً، حقق خلالها العديد من الألقاب أبرزها كأس صاحب السمو رئيس الدولة عام 2022، وبطولة الإمارات للرجال عام 2019، والبطولة العربية عام 2019، وبطولة غرب آسيا عام 2017.