فاهم القاسمي: الاستماع للمجتمع هو أساس جودة الحياة وبناء "مجتمعات الحلول"

الشارقة في 11 سبتمبر/ وام / أكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، أن جودة الحياة الحقيقية ترتكز على الأمن والفرص والمجتمع، وأن بناء "مجتمعات الحلول" يبدأ من الاستماع العميق لاحتياجات الناس وإشراكهم في صنع القرار.

جاء ذلك خلال جلستين حواريتين دبلوماسيتين تحت عنوان "هل نحن متفقون على معنى جودة الحياة؟.. دروس من العالم"، و"بناء مجتمعات الحلول"، ضمن أعمال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2025 بالشارقة، واستضافتا إلى جانب الشيخ فاهم القاسمي، كلا من سعادة أليسون ميلتون، سفيرة أيرلندا لدى الدولة، وسعادة خورخي أرشيلا، سفير جمهورية غواتيمالا، حيث تم استعراض مفهوم جودة الحياة والعلاقة التكاملية بين الحكومات والمجتمعات.

وأوضح الشيخ فاهم القاسمي أن جودة الحياة العالية في الشارقة هي نتاج توفر فرص العمل والرعاية الصحية والأنشطة الثقافية، مشدداً على أن دور صناع السياسات هو مواصلة تعزيز الأمن والفرص والاستماع لاحتياجات الناس لصياغة سياسات تدعمهم بفعالية.

وأشارت السفيرة أليسون ميلتون إلى أن الكرامة الإنسانية والحريات والطعام تمثل أبسط مقومات جودة الحياة، مؤكدة أن التواصل البشري هو جوهرها بعد تلبية الاحتياجات الأساسية، وأشادت بعبارة "ابتسم، أنت في الشارقة" كلمسة إنسانية تجسد قيمة العلاقات الاجتماعية.

من جانبه ، أكد السفير خورخي أرشيلا أن الحلول التي تصنع المستقبل ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي مشروع مشترك يتطلب تكاتف الجميع، حيث تُبنى "مجتمعات الحلول" في مساحات يكون فيها لصوت المواطنين ورواد الأعمال والشركاء قيمة حقيقية، مشددا على ضرورة أن يروي الناس قصص نجاحهم بأنفسهم ليتعلم منها الآخرون.