بروكسل تستضيف القمة الأوروبية–المصرية الأولى في 22 أكتوبر

بروكسل في 11 سبتمبر/ وام / أعلن المجلس الأوروبي اليوم أن القمة الأولى من نوعها بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ستنقد يوم 22 أكتوبر المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث سيمثل الاتحاد كل من رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بينما يمثل مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح البيان أن القمة تأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين الجانبين والتي تم إقرارها في مارس 2024، وتهدف إلى تعميق التعاون السياسي والاقتصادي ودعم الاستقرار والسلام والازدهار المشترك.

وستبحث القمة، بحسب البيان الصادر عن المجلس الأوروبي، عدداً من الملفات العالمية الملحة مثل الوضع في الشرق الأوسط والحرب الروسية ضد أوكرانيا وقضايا التعددية والتجارة والهجرة والأمن.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن مصر تعد شريكاً إستراتيجياً للاتحاد الأوروبي بفضل روابط التاريخ والجغرافيا والثقافة المشتركة، مشيراً إلى الدور المصري المحوري في استقرار المنطقة وجهود الوساطة في الصراع في غزة، مضيفاً أن القمة الثنائية الأولى ستكون فرصة مثالية لتعميق الشراكة ومواجهة التحديات المشتركة وإطلاق كامل إمكانات العلاقة.

ولفت البيان إلى أن الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر ترتكز على ستة محاور رئيسية تشمل العلاقات السياسية والاستقرار الاقتصادي والتجارة والاستثمارات والهجرة والتنقل والأمن والديموغرافيا ورأس المال البشري، موضحاً أن التقدم في هذه المجالات سيسهم في إطلاق الإمكانات الكاملة للعلاقات الثنائية.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي كان في عام 2024 الشريك التجاري الأول لمصر حيث استحوذ على 22% من إجمالي تجارتها، وكان الوجهة الرئيسية للصادرات المصرية بنسبة 26.5% والمصدر الأكبر للواردات بنسبة 19.9%، لافتا إلى أن الشراكة الإستراتيجية ستعمل على تعزيز التعاون لتنفيذ وتفعيل منطقة التجارة الحرة المنبثقة عن اتفاقية الشراكة الموقعة عام 2004.

