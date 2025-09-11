شرطة دبي: حقوق الإنسان ركيزة أساسية في منظومة العمل الشرطي

دبي في 11 سبتمبر/ وام / أكد سعادة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان تمثل ركناً أساسياً في منظومة العمل الشرطي، مشيراً إلى دورها المحوري في حماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية بما ينسجم مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.

وأوضح أن الإدارة تضطلع بمهام إستراتيجية تشمل متابعة الشكاوى والبلاغات ذات البعد الإنساني، ورصد أوضاع النزلاء والفئات الأكثر احتياجاً، وضمان التزام الجهات المعنية بالضوابط والإجراءات التي تكفل العدالة والإنصاف كما تعمل على إعداد وتنفيذ برامج نوعية للتوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وإبرام شراكات مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، تعزيزاً لمكانة دبي كنموذج عالمي في احترام الحقوق وحماية الحريات.

وقال اللواء المهيري: نجدد في شرطة دبي التزامنا الراسخ بمبادئ العدالة والشفافية والإنصاف، مؤكداً استمرار تطوير منظومة حقوق الإنسان بما يعكس الرؤية الريادية لشرطة دبي ورسالتها الإنسانية في خدمة المجتمع وصون مكتسباته وحماية حقوق جميع أفراده دون استثناء أو تمييز.

جاء ذلك خلال زيارة سعادته التفقدية للإدارة العامة لحقوق الإنسان، بحضور سعادة اللواء سيف بن عابد مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعميد عبدالرحمن الشاعر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ونائبه العقيد فيصل الخميري، وعدد من كبار الضباط. وناقش الاجتماع مؤشرات الأداء والخطط الإستراتيجية ومواءمتها مع توجهات حكومة دبي، بما في ذلك التحول الرقمي في مجال حقوق الإنسان وتطوير الأنظمة الداخلية لضمان سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الخدمات.

كما تم استعراض التحديات والمقترحات الكفيلة بتعزيز مكانة الإدارة باعتبارها إحدى الإدارات الداعمة للمنظومة الشرطية والحقوقية في الدولة.

وفي ختام الزيارة، أشاد سعادة اللواء المهيري بجهود شرطة دبي في خدمة الفئات المستهدفة من عمال وأطفال ونساء وضحايا الاتجار بالبشر وأصحاب الهمم ونزلاء المؤسسات العقابية، مؤكداً أن دعم القيادة أسهم في تذليل التحديات وتحقيق إنجازات نوعية جعلت من شرطة دبي نموذجاً عالمياً في تعزيز حقوق الإنسان.