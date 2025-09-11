"الشارقة للتراث" يبحث التعاون الثقافي مع فنلندا

الشارقة في 11 سبتمبر/ وام / بحث معهد الشارقة للتراث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الثقافة والتراث وتقوية العلاقات الثنائية مع جمهورية فنلندا.

وقال الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس المعهد إنه ناقش اليوم بمقر المعهد مع سعادة السفيرة تولا يريولا سفيرة جمهورية فنلندا لدى الدولة عددا من المقترحات العملية لجهة تنظيم برامج وأنشطة ثقافية مشتركة تعزز الروابط بين إمارة الشارقة وجمهورية فنلندا لافتا إلى أن فنلندا تمتلك إرثا ثقافيا غنيا وتنوعا حضاريا مميزا.

من جانبها أكدت سعادة السفيرة تولا يريولا أن اللقاء يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين مؤكدة حرص فنلندا على تطوير التعاون الثقافي والتراثي مع إمارة الشارقة وفتح آفاق أوسع للشراكات المستقبلية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الحوار الثقافي والتبادل المعرفي بين الشعوب بما يسهم في فتح آفاق تعاون جديدة بين معهد الشارقة للتراث ومؤسسات ثقافية فنلندية ويعكس مكانة الشارقة كجسر للتواصل الحضاري والثقافي على المستويين الإقليمي والدولي.