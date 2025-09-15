هيئة الفجيرة للبيئة تضيف 25 خدمة إلكترونية جديدة

الفجيرة في 15 سبتمبر /وام/ أعلنت هيئة الفجيرة للبيئة،إضافة 25 خدمة إلكترونية جديدة للأفراد والشركات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها، بهدف تبسيط الاجراءات ورقمنة الخدمات خلال النصف الأول من عام 2025 .

وتنوعت الخدمات الجديدة ما بين خدمات الآبار والمياه الجوفية للشركات والأفراد والتصاريح البيئية وخدمات دراسات أثر المشاريع البيئية واستيراد مواد كيميائية وتصاريح النفايات الخطرة.

وتم تسجيل واعتماد 3801 شركة مستفيدة بالإضافة إلى 385 فردا، مما يسهم في بناء قاعدة بيانات متكاملة تدعم اتخاذ القرارات البيئية ويساهم في خفض الاجراءات التي تدعم توجهات الدولة نحو تصفير البيروقراطية.

كما تم إصدار 2048 تصريحا وترخيصا بيئيا للمنشآت الصناعية في الفجيرة.