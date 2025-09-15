السفارة المكسيكية لدى الدولة تحتفل باليوم الوطني

أبوظبي في 15 سبتمبر / وام / حضرت الشيخة حصة بنت سلطان بن خليفة آل نهيان نائب مدير إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية مساء اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة لويس الفونسو دي البا غونغورا سفير جمهورية المكسيك لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق قصر الإمارات بأبوظبي، عدد من المسؤولين في الدولة ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، وعدد من أبناء الجالية المكسيكية المقيمة في الدولة.

وفي كلمته خلال الحفل، أشار السفير إلى أن المناسبة لا تقتصر على الاحتفال باليوم الوطني للمكسيك، بل تتزامن أيضا مع مرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدا أن العلاقات الإماراتية - المكسيكية تشهد تطورا مستمرا، مع وجود فرص واعدة لتعزيزها، خصوصا في المجالات التجارية والاستثمارية، نظرا لما يملكه البلدان من إمكانات كبيرة.

وأشار سعادته إلى الزيارات الرسمية المتبادلة على أعلى المستويات، والتي أسهمت في ترسيخ العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تعتبر الشريك التجاري الرئيسي للمكسيك في العالم العربي.

تخلل الحفل فقرات من فنون الفلكلور المكسيكي.

