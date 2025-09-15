"رواد الشباب العربي"تحتفي بالعقول الشابة

أبوظبي في 15 سبتمبر/وام/ أكدت جواهر بني حماد، مدير الشراكات ومدير مبادرة "رواد الشباب العربي"، أن المبادرة تهدف إلى الاحتفاء بالعقول العربية الشابة الواعدة، مشيرة إلى الاحتفاء هذا العام بـ 40 شاباً وشابة من 12 دولة عربية يختلفون في تخصصاتهم ومساراتهم التنموية.

وأوضحت أن ما يميز النسخة الحالية عن النسخ السابقة هو تركيزها على ربط الرواد بالشركاء الإستراتيجيين والداعمين، حيث أطلق مركز الشباب العربي بالتعاون مع مجلس أعمال شباب أبوظبي باقة "منارة الرواد" لتقديم تسهيلات متنوعة تدعم رواد الأعمال وتطوّر شركاتهم الناشئة.

و قال شريف عبد الرازق، مؤسس وشريك ورئيس تنفيذي في شركة "ديب مست" المتخصصة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إنه جاء إلى أبوظبي ممثلاً ضمن المبادرة بعد تخرجه من جامعة هارفارد، معبّراً عن فخره بالتواجد في هذا المحفل، ومؤكداً أن المستقبل العربي ينطلق من الإمارات.

أما علي اللوغاني، عضو البرلمان الإماراتي للطفل وأصغر عضو في رواد الشباب العربي، فأوضح أن مشاركته تهدف إلى صقل مهاراته القيادية والريادية، مشيداً بتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي.

بدورها، عبرت صانعة المحتوى إيمان صبحي من مصر عن سعادتها بالمشاركة، مثمنة دعم الإمارات للشباب العربي، وأشارت إلى جلسة تدريبية بالتعاون مع مؤسسة عبدالله الغرير، تناولت نمذجة الأعمال وتحديد الجمهور المستهدف.

كما أعربت سندس الفارسي من الكويت، كبير المدققين الدوليين المعتمدين في أنظمة الأيزو والمحكّم التقني والتجاري في أنظمة البرمجيات، عن اعتزازها بتمثيل بلدها، مؤكدة أن المبادرة وسّعت مداركها حول السوق الشامل، وفتحت أمامها آفاقاً جديدة في تبنّي التقنيات المبتكرة في الاستثمار داخل أبوظبي وخارجها.