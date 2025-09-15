الشارقة يفوز على الجزيرة في افتتاح كأس الاتحاد لكرة السلة

الشارقة في 15 سبتمبر/وام/ استهل فريق الشارقة، حامل اللقب، مشواره في بطولة كأس الاتحاد لكرة السلة للرجال، بفوزه على الجزيرة بنتيجة 87-53، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة التي انطلقت، اليوم، بمشاركة 8 أندية.

وشهدت الجولة الأولى، إقامة ثلاث مباريات أخرى، حيث تغلب البطائح على الظفرة 108-60 ضمن المجموعة نفسها، فيما فاز شباب الأهلي على الوحدة 115-50، وتفوق النصر على الوصل 78-63 في إطار مباريات المجموعة الثانية.

وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري من دور واحد على ملاعب الفرق الأعلى ترتيباً في الموسم الماضي، على أن تتأهل جميع الأندية إلى الدور ربع النهائي الذي يقام بنظام خروج المغلوب.