مركز حماية الأسرة والطفل بالشارقة : الأسرة في الإمارات تنعم بالأمان والاستقرار

الشارقة في 16 سبتمبر/ وام /أكدت فاطمة المرزوقي، مدير مركز حماية الأسرة والطفل بدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أن الأسرة على أرض دولة الإمارات تنعم بالأمان والاستقرار بفضل المنظومة الشاملة لحمايتها ورعايتها، التي توفرها القيادة الرشيدة لكل من يقيم على أرض الدولة، دون تمييز.

جاء ذلك بمناسبة يوم الأسرة الخليجية، الذي يصادف 14 سبتمبر من كل عام، ويهدف إلى تسليط الضوء على أهمية دور الأسرة في بناء المجتمعات الخليجية وتعزيز تماسكها.

وأشارت المرزوقي إلى أن الاهتمام الكبير بالأسرة في الدولة يتجسد في استحداث وزارة معنية بها، وإطلاق "سياسة حماية الأسرة" في عام 2019، إلى جانب إعلان عام 2025 عاماً للمجتمع، مما يعكس رؤية متكاملة لتعزيز دور الأسرة في التنمية.

ولفتت إلى أن الأدوات الداعمة للأسرة متوفرة، ومنها الخط المجاني (800700) الذي يستقبل البلاغات ويقدم الدعم لمختلف الجنسيات، مؤكدة أن الرعاية لا تقتصر على المواطنين بل تشمل جميع المقيمين.

وحذّرت المرزوقي من التأثير السلبي لبعض محتوى مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً ما يُبث من قبل مؤثرين غير مختصين، داعية الأسر إلى الرجوع للمصادر الموثوقة والمنصات التوعوية المعتمدة، مثل منصة "مجتمع".

وأكدت أن التمسك بالقيم الدينية والأخلاقية الركيزة الأساسية لحماية الأسرة، داعية إلى تكثيف البرامج التوعوية للوصول إلى مختلف فئات المجتمع وتعزيز وعيها.