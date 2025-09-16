"كهرباء دبي" تنظم الدورة الـ3 من "منتدى رشاقة الأعمال"

دبي في 16 سبتمبر/وام/ نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي أعمال الدورة الثالثة من "منتدى رشاقة الأعمال" بمشاركة مسؤولين وخبراء من مختلف أنحاء العالم، ضمن فعاليات "أسبوع الرشاقة المؤسسية" إلى جانب مسؤولين وشخصيات من القطاعين الحكومي والخاص ونخبة من الخبراء والمختصين في مجالات الابتكار المؤسسي والرشاقة المؤسسية.

افتتح أعمال المنتدى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وسعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسعادة سعيد محمد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، والدكتور هزاع خلفان النعيمي، مساعد الأمين العام لقطاع التميز والخدمات الحكومية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وسامان داركان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتجات والتقنية في شركة “كيتوبي” والمهندس محمد الشامسي، مؤسس شركة "روبو هايتك"، وإيفان ليبورن، الشريك المؤسس لمعهد رشاقة الأعمال، والمهندس عبد العزيز النعيمي، رئيس الأمن السيبراني في "هواوي الإمارات"، وروني سركيس، المدير الأول للحسابات في "لينكد إن".

وأكد سعيد الطاير أن المنتدى الذي عقد بحضور موظفي الهيئة يأتي في إطار التزام الهيئة بترسيخ ثقافة الرشاقة المؤسسية، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن التطوير المستمر السبيل لبناء حكومة المستقبل وتعزيز الريادة العالمية لدولة الإمارات.

وقال إن الرشاقة المؤسسية والحوكمة الرشيدة ركيزتان أساسيتان لتعزيز القدرة على الاستجابة للتغيرات المتسارعة وتحويل التحديات إلى فرص، إلى جانب رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاجية والتنافسية وتعزيز مستويات سعادة الموظفين والمتعاملين.

ونوه إلى أن تقرير شركة "هاي سبرنغ" لعام 2025 أظهر أن المؤسسات ذات مستويات الرشاقة العالية تحقق ضعف غيرها في الإيرادات وتكون أكثر قدرة على مواءمة المواهب مع التكنولوجيا والتنفيذ بفعالية مشيرا إلى أن 97% من هذه المؤسسات حقق نمواً إيجابياً في الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بـ 46% فقط لدى المؤسسات الأقل رشاقة.

وأوضح معالي الطاير أن الهيئة تعمل بنظام مرن جداً من خلال فرق العمل لإدارة المشاريع بطريقة رشيقة منوها إلى أنه تم تدريب مديري مشاريع مؤهلين على تطبيق الرشاقة والمرونة لإدارة المشاريع الكبرى مثل الشبكة الذكية، الذكاء الاصطناعي، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وأضاف أن هذه الجهود توجت في عام 2024 بحصول الهيئة على المركز الأول عالمياً في الرشاقة بين المؤسسات الخدماتية المتخصصة في الطاقة، وفق تقييم معهد رشاقة الأعمال، إلى جانب فوزها بجائزة كونسورتيوم لرشاقة الأعمال عن فئة "رشاقة الأعمال الشاملة".

تضمن المنتدى جلسة نقاشية بعنوان "الرشاقة المؤسسية: تكامل أدوار في خدمة حكومة دبي" وشاركت فيها معالي حصة بنت عيسى بوحميد وسعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي وسعادة سعيد محمد حارب وأدارها الدكتور علي محمد المويجعي الشامسي، نائب الرئيس للحوكمة والمطابقة والرشاقة المؤسسية في هيئة كهرباء ومياه دبي.

وتطرقت معالي حصة بوحميد إلى الرشاقة المؤسسية بوصفها أساس الكفاءة في خدمة المتعاملين، مؤكدة أن جوهر الرشاقة الحكومية هو تصميم خدمات مرنة تستجيب لاحتياجات الأفراد والمجتمع المتغيرة.

وأشارت معاليها إلى تطوير المرصد الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي بوصفه أداة استراتيجية لاتخاذ القرارات بسرعة وكفاءة عبر نظام يوفر معلومات دقيقة وفورية بما يعزز الجاهزية المؤسسية عبر بيئة عمل رشيقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأكد عبدالله الفلاسي أن الرشاقة المؤسسية تبدأ بالإنسان عبر تمكين الموظفين ومنحهم المرونة للتعلم والتطور ومواجهة التحديات الجديدة بثقة.

وتحدث سعيد حارب عن فاعلية الرشاقة المؤسسية وقال إن الرياضة تعلمنا أن الرشاقة ليست خياراً، بل ضرورة لتحقيق الانتصارات وهذا المبدأ ينطبق على الأعمال.