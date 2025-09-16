جامعة الذيد و"الشارقة للخدمات الإنسانية" تعززان تعاونهما لدعم ذوي الإعاقة

الذيد في 16 سبتمبر/وام/ وقعت جامعة الذيد ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية مذكرة تفاهم خلال مشاركتهما في مؤتمر "نحن الاحتواء" لتعزيز التعاون المؤسسي بمجالات التعليم، والتأهيل، والبحث العلمي، والتوعية المجتمعية، بما يخدم الأشخاص من ذوي الإعاقة ويسهم في دمجهم وتمكينهم الكامل في المجتمع.

تهدف المذكرة - التي وقعتها الدكتورة عائشة بوشليبي، مديرة الجامعة، ومنى عبد الكريم اليافعي، مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية - إلى وضع إطار عام للتعاون المشترك لتطوير المبادرات المجتمعية والبرامج الأكاديمية ذات الصلة، وتبادل الخبرات والموارد، وتنظيم الفعاليات العلمية والمجتمعية، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للأشخاص من ذوي الإعاقة، وتحقيق تكافؤ الفرص لهم في التعليم والتأهيل والتوظيف.

