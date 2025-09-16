ترشيح 15 مشروعاً معمارياً مبتكراً في الشرق الأوسط لجوائز معهد المعماريين البريطانيين

دبي في 16 سبتمبر/وام/ كشف المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين النقاب عن قائمة تضم 15 مشروعاً معمارياً مبتكراً مرشحاً لجوائزه الأولى في الشرق الأوسط والتي تركز على المباني الجديدة الأكثر إبداعاً وتأثيراً اجتماعياً في دول مجلس التعاون الخليجي.

تمثل المشاريع المرشحة أربعة بلدان هي الإمارات والسعودية وقطر والبحرين، بمشاركة معماريين إقليميين ودوليين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وسنغافورة واليابان.

ومن أبرز الترشيحات في الإمارات ساحة الوصل وجناح الاستدامة “تيرا” في مدينة إكسبو دبي، إلى جانب محمية خور كلباء للسلاحف والحياة البرية ومركز حديقة بحيص الجيولوجية.

ومن المقرر الإعلان عن المشروع الفائز خلال أسبوع دبي للتصميم في 5 نوفمبر المقبل على أن تعقد فعالية خاصة في السابع من الشهر نفسه.

وقال كيرم جنكيز، رئيس لجنة التحكيم، إن المشاريع المرشحة تعكس هوية ثقافية متجددة للمنطقة عبر تصاميم معاصرة تجمع بين الابتكار والحفاظ على التراث، وتشكل لغة معمارية جديدة للشرق الأوسط.

وأشار كريس ويليامسون، المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين إلى أن الترشيحات تظهر تطور العمارة في المنطقة بروح طموحة وحساسة وهادفة، من خلال تصاميم تستجيب للتحديات البيئية والاجتماعية وتضع الإنسان في صميمها.