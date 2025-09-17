محمد الشرقي يزور متحف المرأة بدبي ويشيد بأهدافه

دبي في 17 سبتمبر / وام / زار سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، متحف المرأة بدبي، بحضور الدكتورة رفيعة غباش مؤسِّسة المتحف.

واطّلع سموه خلال الزيارة، على أقسام المتحف الذي يستعرض قصص حياة نساء من مجتمع دبي والإمارات، وسيرهن الشخصية وإنجازاتهن المجتمعية والوطنية.

وأشاد سموه بفكرة متحف المرأة وجهود الدكتورة رفيعة غباش وفريق عمل المتحف في حفظ وتوثيق وإبراز الجوانب الاجتماعية للمرأة في تاريخ الإمارات، وتأثيرها على مختلف مجالات الحياة، وتسليط الضوء على سِير حافلة بالعطاء والإنجازات لعدد من نساء دبي والإمارات.

وتضمنت زيارة سموه، معرض الفنانات المُقام في المتحف، وزيارة المعرض الذي يحتوي على سرد مادي الذي يهدف إلى التعريف بتاريخ نساء دولة الإمارات في مجال السياسة، والتعليم، والاقتصاد، والجمعيات النسائية، وقاعة امرأة من دبي: عوشة بنت حسين.

كما تضمنت الزيارة عرض فيلم من كتابة وإخراج الدكتورة رفيعة غباش عن إمارة دبي، والمرأة في الستينيات، والتعليم، إلى جانب زيارة قاعة مخصصة لأشعار الشاعرة الإماراتية الراحلة عوشة بنت خليفة السويدي.

حضر الزيارة سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.