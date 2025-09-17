بلدية دبي تزيل 1387 مركبة مُهملة في النصف الأول من 2025

دبي في 17 سبتمبر / وام / أعلنت بلدية دبي عن إزالة 1387 مركبة ومعدّة مهملة خلال النصف الأول من العام 2025، إضافةً إلى تحرير 6187 إنذار إزالة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية في الإمارة وذلك ضمن حملات الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي العام للإمارة، وتعزيز استدامة نظافتها، بما يعكس جهود البلدية المستمرة في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق أعلى معايير السلامة والصحة العامة.

وقال المهندس سعيد عبدالرحيم صفر، مدير إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي إن معالجة ظاهرة المركبات المهملة تُعد من أولويات بلدية دبي للمحافظة على البيئة الحضارية للإمارة وتعزيز جاذبيتها وتعمل فرقنا الميدانية على رصد وإزالة المركبات المهملة أينما وُجدت، سواء في الطرق، أو المواقف العامة، أو الساحات الرملية وفق برنامج عمل متواصل على مدار العام وحققنا استجابة إيجابية من الجمهور لتصويب أوضاع المركبات المهملة بنسبة 77.6 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري، ونهدف إلى رفع هذه النسبة عبر تعزيز شراكاتنا وتوسيع نطاق التوعية المجتمعية.

وأوضح أن بلدية دبي نفذت برامج ميدانية وحملات توعية مجتمعية للحد من انتشار المركبات والمعدات المهملة في الأماكن العامة بصورة تُشوّه مظهر المدينة، مشيراً إلى أن بلدية دبي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأضرار المركبات المهملة، وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، والتعاون مع الدوائر والجهات في القطاعين الحكومي والخاص، للحفاظ على استدامة جمالية المظهر العام والمرافق العامة.

وتبدأ عملية إزالة المركبات والمعدات المهملة برصدها من قِبل الفريق الميداني، وتوثيق جميع المعلومات والبيانات الخاصة بها في النظام الذكي، ثم تُنذَر المركبات والمعدات المهملة لفترة زمنية محددة تتراوح بين 3 إلى 15 يومًا، بحسب حالة المركبة وموقعها، وفي حال كانت المركبة تحمل لوحة تسجيل صادرة من إمارة دبي، تُرسل رسالة نصية /SMS /إلى رقم هاتف مالك المركبة المسجل في نظام هيئة الطرق والمواصلات.

وبعد انقضاء المهلة المحددة في الإنذار، تضع بلدية دبي برنامج إزالة المركبة بالتعاون مع شركة الإمارات للمواقف، من أجل نقل المركبات والمعدات المُهملة إلى ساحة الحجز التابعة للشركة في منطقة العوير.

ودعّت بلدية دبي السكان ومُلّاك المركبات إلى عدم ترك مركباتهم لفترات طويلة دون صيانة أو متابعة، خاصةً خلال الإجازة الصيفية والعطلات السنوية، مشددةً على أن الحفاظ على بيئة دبي النظيفة هو شراكة ومسؤولية مجتمعية لا تقتصر على الجهات الرسمية فحسب، بل تتطلب التزام جميع أفراد المجتمع، ما يُعبّر عن وعي وثقافة سكانها.

وحددت بلدية دبي للجمهور إرشادات تُسهم في الحفاظ على المشهد الحضري وجمالية المدينة، وكذلك المحافظة على مركباتهم بطريقة لا تُشوّه المظهر العام، منها تنظيف المركبة باستمرار لتفادي تراكم الأتربة، وتغطيتها بغطاء مناسب للحماية من الغبار والعوامل الجوية، وركنها في أماكن مخصصة وآمنة، وتجنّب تركها في الساحات المهجورة أو المناطق الرملية التي تُسرّع من اتساخها.