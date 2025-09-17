المؤتمر العربي الرابع للملكية الفكرية ينطلق الثلاثاء المقبل في جامعة الشارقة

الشارقة في 17 سبتمبر/ وام / تنظم جامعة الشارقة برعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، وبالتعاون المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا المؤتمر العربي الرابع للملكية الفكرية، تحت شعار "حماية حقوق الملكية الفكرية في عصر التقنيات الحديثة" وذلك خلال الفترة من 23 حتى 25 سبتمبر الحالي.

ويناقش المؤتمر التحديات التي فرضتها التطورات التكنولوجية المتسارعة، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، على أنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية، واستعراض سبل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية محلياً ودولياً لمواكبة هذه التغيرات، وضمان حماية فعالة وعادلة لمختلف أنواع الحقوق الفكرية.

ويركز المؤتمر على عدد من المحاور الرئيسة، تشمل: الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، والتحديات القانونية في البيئة الرقمية والافتراضية، وتأثير ثورة التحول الرقمي، إضافة إلى استخدامات الذكاء الاصطناعي في حماية الحقوق الفكرية، ودور الإعلام في رفع الوعي المجتمعي بأهمية احترام هذه الحقوق، فضلاً عن أهمية دمج مفاهيم الملكية الفكرية ضمن المناهج التعليمية في المدارس والجامعات.

ويتضمن المؤتمر سبع جلسات، إلى جانب جلستين رئيسيتين في اليوم الأول، بمشاركة خبراء ومتخصصين في مجال الملكية الفكرية على المستويين المحلي والدولي، من بينهم ممثلون عن الإنتربول، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو”، ومكاتب براءات الاختراع الدولية، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة وباحثين من كليات إدارة الأعمال، والقانون، والهندسة، والحوسبة، والصيدلة، والطب في جامعة الشارقة.