مجلس وادي الحلو يعقد اجتماعه الأول

الشارقة في 17 سبتمبر/ وام / عقد مجلس وادي الحلو إجتماعه الأول بعد صدور المرسوم الأميري بتشكيله من قِبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برئاسة الدكتور أحمد سعيد خميس المزروعي، وذلك في إطار حرص دائرة شؤون الضواحي بحكومة الشارقة على ترسيخ دور مجالس الضواحي في تعزيز الترابط المجتمعي.

حضر الاجتماع الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والدكتور عبدالله سليمان الكابوري مدير الدائرة.

وتم خلال الاجتماع اختيار يوسف خميس المزروعي نائباً للرئيس كما ناقش المجلس محاور العمل في المرحلة المقبلة والتي تشمل تعزيز التواصل المباشر مع الأهالي والتنسيق مع الجهات الحكومية لتطوير الخدمات وتبني مبادرات ثقافية واجتماعية تعزز المشاركة الإيجابية لأبناء المنطقة.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من أحمد سالم أحمد المزروعي وراشد سعيد محمد المزروعي وسعيد محمد سيف المزروعي وسلطان سيف خميس المزروعي ومريم محمد سعيد المزروعي.